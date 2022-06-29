Повернення захисників "Азовсталі". З'явилися фото обміну полоненими

Сьогодні з російського полону повернулися 144 українських захисників. Серед них 95 оборонців Маріуполя та "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Одразу після звільнення всі військові отримали медичну допомогу та належний догляд.

Українська розвідка опублікувала фотографії того, як відбувався процес обміну полоненими. Більшість українських захисників, які повернулися сьогодні додому, були тяжко пораненими.

Нагадаємо, це був найбільший обмін полоненими між Росією та Україною з моменту початку повномасштабної війни.

Додамо, вчора відбувся ще один обмін полоненими. Додому повернулися не лише військові, але й цивільні.

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