Возвращение защитников "Азовстали". Появились фото обмена пленными

Сегодня из российского плена вернулись 144 украинских защитников. Среди них 95 защитников Мариуполя и "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Сразу после освобождения все военные получили медицинскую помощь и надлежащий уход.

Украинская разведка опубликовала фотографии того, как происходил процесс обмена пленными. Большинство украинских защитников, вернувшихся сегодня домой, были тяжело ранеными.

Напомним, это был самый большой обмен пленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны.

Добавим, вчера состоялся еще один обмен пленными. Домой вернулись не только военные, но и гражданские.

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