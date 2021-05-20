Шмигаль представив главу Мінекономіки і дав йому перше доручення
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив команді Міністерства економіки нового керівника. Ним став Олексій Любченко.
Він наголосив, що у новопризначеного міністра попереду багато завдань.
"Мінекономіки взяло на себе зобов'язання подати найбільшу кількість законопроєктів. Тому одразу дав доручення пану Любченку активізувати законопроєктну діяльність відомства", - розповів прем'єр-міністр.
Він також відзначив досвід Любченка, який, за словами прем'єра, "стане в пригоді для втілення важливих завдань".
Нагадаємо, сьогодні Олексій Любченко призначений першим віце-прем'єром - міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Відповідне рішення прийняла Верховна рада.
РБК-Україна писало, що 18 травня ВР підтримала відставку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.
Як розповіли в Офісі президента, приводом для відставки Петрашко став "дефіцит ініціатив, в тому числі в питаннях захисту української промисловості і підприємців під час коронакризи, а також претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з міністерством".