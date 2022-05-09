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Повернення Квін закрило питання. Арестович пояснив, чому не буде ядерного удару по Києву

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Роман Мирончук

Ядерного удару по Києву не буде, оскільки Росія не наважиться на такий крок. Крім того, до столиці повернулася тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін разом з американськими дипломатами, що говорить про безпеку перебування в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".

"Крістіна Квін сьогодні повернулася з американськими дипломатами в посольство Сполучених Штатів до Києва, чим остаточно закрила питання можливого ядерного удару по Києву", - заявив Арестович.

Нагадаємо, Квін поділилася враженнями від повернення до Києва і розкрила подальші плани американського представництва в Україні.

Варто зазначити, що до Києва у квітні повернулися дипломати 16 диппредставництв - ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

Пізніше до столиці України повернулися ще дипломати Австрії, Нідерландів, Британії, Угорщини, Швеції, Данії, Південної Кореї, Канади та ін.

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Війна Росії проти УкраїниОлексій Арестович