Повернення Квін закрило питання. Арестович пояснив, чому не буде ядерного удару по Києву

Ядерного удару по Києву не буде, оскільки Росія не наважиться на такий крок. Крім того, до столиці повернулася тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін разом з американськими дипломатами, що говорить про безпеку перебування в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".