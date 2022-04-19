До Києва повернулися 16 диппредставництв

З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу в Києві. Станом на 18 квітня до столиці України повернулися 16 диппредставництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні в столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв - ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану", - зазначає МЗС.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні.

Ми також писали про те, що Рада Євросоюзу схвалила виділення додаткових 500 млн євро на озброєння для України.

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