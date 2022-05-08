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Квін про повернення дипломатів США в Київ: Поки не на постійній основі

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Київ, Неділя 08 травня 2022 21:29
Квін про повернення дипломатів США в Київ: Поки не на постійній основі Фото: Крістіна Квін (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін поділилася враженнями від повернення до Києва та розкрила подальші плани американського представництва в Україні.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає РБК-Україна.

Дипломатка зробила спеціальну заяву через повернення у Київ. Зокрема, відзначила символізм дати – 8 травня – день закінчення Другої світової в Європі.

"Сьогодні ми перебуваємо 74 дні в неспровокованій, невиправданій загарбницькій війні проти України, яку веде такий самий розбещений агресор, який, як і в 1945 році, буде переможений завдяки мужності і рішучості українських військових і мирних жителів, які виступають проти зла заради загального блага. Ми сумуємо через втрату хоробрих військовослужбовців і цивільних осіб, і ми підтверджуємо нашу рішучість об’єднатися в опозиції проти кричущих звірств Росії", – заявила Квін.

Тимчасова повірена пригадала обіцянку американського держсекретаря Блінкена. Він під час нещодавнього візиту до Києва пообіцяв президенту Зеленському, що команда посольства незабаром повернеться до столиці України.

"Хоча ми ще тут не на постійній основі, я скористаюся цією можливістю, щоб зустрітися з друзями та партнерами в українському уряді, міжнародних організаціях, дипломатичній спільноті та громадянському суспільстві, щоб дізнатися, як найкраще продовжувати нашу підтримку хороброго народу України", – резюмувала Квін.

До слова, президент Зеленський зустрівся з канадським прем'єр-міністром Трюдо в Києві.

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