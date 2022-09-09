У Зеленського порадили військовим РФ вивчити слово "евакуація"

В Україні військовим російської армії порадили вивчити слово "евакуація", а також повторити правила безпечної здачі у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

"А також час згадати, як нахабно поводилася РФ, коли ми наполягали на евакуації наших громадян зі східних міст, які свідомо знищувалися авіацією та важкою артилерією", - заявив Подоляк.

Такі заяви радника голови Офісу президента лунають на фоні поповнення обмінного фонду на півдні. Там воно триває інтенсивніше в порівнянні з попередніми днями.

Також успішні контрнаступальні дії українських військових відбуваються у Харківській області, де багато росіян потрапили у полон.