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У Зеленського порадили військовим РФ вивчити слово "евакуація"

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 21:12
У Зеленського порадили військовим РФ вивчити слово "евакуація" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні військовим російської армії порадили вивчити слово "евакуація", а також повторити правила безпечної здачі у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"А також час згадати, як нахабно поводилася РФ, коли ми наполягали на евакуації наших громадян зі східних міст, які свідомо знищувалися авіацією та важкою артилерією", - заявив Подоляк.

Такі заяви радника голови Офісу президента лунають на фоні поповнення обмінного фонду на півдні. Там воно триває інтенсивніше в порівнянні з попередніми днями.

Також успішні контрнаступальні дії українських військових відбуваються у Харківській області, де багато росіян потрапили у полон.

Нагадаємо, що Подоляк розповів про реакцію світу на успіх контрнаступу ЗСУ.

Також у Зеленського пояснили, що терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна.

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