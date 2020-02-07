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В Донецькій області горів житловий будинок, загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 09:53
В Донецькій області горів житловий будинок, загинули дві людини
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Причина виникнення пожежі встановлюється

У м. Дружківка (Донецька область) на вулиці Бахмутська сталась пожежа в житловому будинку, в результаті якої загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники локалізували пожежу о 20:34 та ліквідували о 20:40. Від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

"Причина виникнення пожежі встановлюється", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 3 лютого, в Одесі сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті якої загинули троє людей.

РБК-Україна писало, що під час пожежі в Мінкульті вдалося врятувати чотирьох осіб, які перебували в будівлі відомства. Врятовані особи були оглянуті бригадою швидкої допомоги та від госпіталізації відмовилися. Попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.

Крім того, у Львові ввечері в п'ятницю, 17 січня, сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum. Відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці події працювали пожежники. За попередніми даними, загорілася витяжка в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на території ТРЦ.

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