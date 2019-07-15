Відновлення польотів Boeing 737 MAX перенесено на 2020 рік

Літаки Boeing 737 MAX не зможуть відновити регулярні пасажирські перевезення в 2019 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Після інцидентів з цим типом літаків майже всі країни ввели заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.

"Літаки Boeing 737 MAX навряд чи відновлять пасажирські перевезення до 2020 року - буде потрібен час для усунення неполадок у програмному забезпеченні управління польотом і виконання інших кроків", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії та Канади. Літак Boeing 737 MAX розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 року розбився літак в Індонезії.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення взяли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів про призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.