Британія заборонила використання літаків Boeing 737 Max 8

Фото: літак (GettyImages)

Аналогічне рішення прийняли Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія

Великобританія ввела заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8 після авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Про це повідомляє The Independent, посилаючись на Управління цивільної авіації Великобританії.

Відзначимо, що аналогічне рішення прийняли Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія. Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти.

"Оскільки в даний час ми не володіємо достатньою інформацією від бортового самописця, ми в якості запобіжного заходу випустили інструкції для припинення будь-яких комерційних пасажирських рейсів всіх операторів", - йдеться в заяві.

Зазначимо, 10 березня авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільша кількість громадян Кенії і Канади. Зокрема загинули 19 представників ООН. Літак розбився незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 розбився літак в Індонезії.

Після цього влада Китаю тимчасово заборонили використовувати літаки Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях. Також через авіакатастрофу в Ефіопії компанія Boeing відклала презентацію новітнього лайнера, яка була запланована на 13 березня.