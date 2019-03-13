Трамп заборонив польоти Boeing 737 MAX

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Авіакомпанії і пілоти вже повідомлені про це, заявив американський президент

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп через авіакатастрофу в Ефіопії наказав заборонити польоти Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, всі авіакомпанії і пілоти вже повідомлені про це розпорядженні.

Нагадаємо, Державна авіаційна служба видала рішення з безпеки польотів про призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Розпорядження набирає чинності з 19:00 (21:00 за Києвом). Мова йде про моделі літака Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення взяли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Так, 10 березня авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії та Канади. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 року розбився літак в Індонезії.