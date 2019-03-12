Ще три країни закрили повітряний простір для літаків Boeing 737

Фото: літак Boeing 737 MAX (GettyImages)

Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для Boeing 737

Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР, France24.

Як відомо, за півроку розбилися два таких лайнера.

Зазначимо, що аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія. Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти.

"Оскільки в даний час ми не володіємо достатньою інформацією від бортового самописця, ми в якості запобіжного заходу випустили інструкції для припинення будь-яких комерційних пасажирських рейсів всіх операторів", - йдеться в заяві Управління цивільної авіації Великобританії.

Нагадаємо, 10 березня авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади. Зокрема загинули 22 представника ООН. Літак розбився незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 в Індонезії розбився літак.

Після цього влада Китаю тимчасово заборонила використовувати літаки Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях. Також через авіакатастрофу в Ефіопії компанія Boeing відклала презентацію новітнього лайнера, яка була запланована на 13 березня.