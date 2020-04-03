ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дата відновлення чемпіонату Англії буде перенесена

Новини » Спорт     03.04.2020 - 14:18
Дата відновлення чемпіонату Англії буде перенесена
Фото: нова дата відновлення АПЛ буде оголошена наступного тижня (facebook.com/premierleague)

Раніше англійські клуби мали намір продовжити грати з 30 квітня

Призупинення чемпіонату Англії з футболу через пандемію коронавірусу триватиме довше, ніж передбачалося. Про це пише BBC Sport.

Всі 20 учасників Прем'єр-ліги проведуть відеозустріч, на якій обговорять перенесення можливого початку продовження сезону. У клубах визнають, що немає ніяких надій на те, що матчі будуть зіграні відразу ж після нинішнього крайнього терміну 30 квітня.

Прем'єр-ліга може перенести дату на травень або піти слідом за чемпіонатами Іспанії і Франції, які призупинили свої розіграші на невизначений термін.

Англійська прем'єр-ліга була припинена 13 березня через ситуації з коронавірусів. Спочатку передбачалося, що сезон може бути відновлений 3 квітня, але пізніше керівництво ліги повідомило, що ігри не почнуться раніше 30 квітня. Очікується, що нова передбачувана дата відновлення чемпіонату Англії буде оголошена наступного тижня.

Турнірну таблицю очолює "Ліверпуль", який випереджає найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на 25 очок.

Нагадаємо, в АПЛ хочуть збільшити кількість замін після відновлення сезону.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 квітня Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 3 квітня
Новини України чемпионат АнглиивозобновлениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся