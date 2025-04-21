Светлая неделя после Пасхи: почему она особенная и что запрещено

В Православной Церкви Украины рассказали, что предыдущая неделя - до праздника Пасхи - называлась Страстной или Великой. Теперь же начинается неделя Пасхальная или Светлая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Почему неделя после Пасхи - Светлая

Украинцам напомнили, что предыдущая неделя (до праздника Пасхи), называлась Страстной или Великой, поэтому все дни ее назывались "великими".

Сегодня же, со светлым Христовым Воскресением, начинается неделя Пасхальная или Светлая. А все дни этой седмицы (до субботы включительно) называются "светлыми": Светлый понедельник, Светлый вторник, Светлая среда и т.д.

В ПЦУ объяснили, что Светлой первая неделя после Пасхи называется потому, что она ознаменована:

радостью победы Христа над смертью;

радостью победы света и правды над тьмой зла и греха.

Как совершают богослужения в течение Светлой недели

Богослужения во все дни Светлой недели имеют такой же порядок совершения, как и в первый день Пасхи.

В ПЦУ уточнили, что эти праздничные службы совершаются при открытых Царских вратах - в символ того, что Воскресение Христово открыло врата в рай.

В Светлую субботу (впервые после дня праздника Пасхи):

Царские врата в храмах закрываются;

верующим раздается артос (освященный на Пасху хлеб, который хранился всю неделю перед открытыми Царскими вратами) - в знак Божьей любви и благоволения к людям.

Есть ли пост в Светлую неделю и какие запреты

Украинцам рассказали, что среди богослужебных особенностей Светлой недели есть такие:

на этой неделе отменяется пост в среду и пятницу;

на этой неделе отменяются земные поклоны (которые выражают смирение и благоговение перед Господом).

Кроме того, в течение Пасхальной недели не совершают Таинства венчания.

Почему празднование Пасхи длится в общей сложности 40 дней

В ПЦУ напомнили, что в целом празднование Пасхи - самого большого праздника для христиан - длится 40 дней

"Поскольку все это время Спаситель после своего Воскресения находился с апостолами и Богородицей", - объяснили верующим.

Завершается это празднование Вознесением Господним - на 40-й день.

"Следовательно, светлое Христово Воскресение мы будем праздновать в этом году до 28 мая - дня отдания праздника Пасхи. В течение этого времени верные будут приветствовать друг друга известным пасхальным приветствием: "Христос воскрес! Воистину воскрес!", - отметили в ПЦУ.

Уточняется, что праздник Вознесения Господня выпадает на четверг, 29 мая. На 40-й после Пасхи день.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)