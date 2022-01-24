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Захід одного разу відклав превентивні санкції проти РФ, і Україна втратила Крим, - Данілов

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 18:32
Захід одного разу відклав превентивні санкції проти РФ, і Україна втратила Крим, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розкритикував відмову Заходу від превентивних санкцій проти Росії на тлі загрози вторгнення до України. За його словами, одного разу така позиція вже призвела до окупації території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "BBC News Україна".

Зокрема, він прокоментував заяву США про те, що санкції проти Росії поки вводити не варто, і це буде превентивний захід буде на випадок загострення.

"Дивіться, у нас Криму немає, тому що вони відкладали це потім. Американці це відклали на потім, а тепер у нас є окупована територія. Все треба робити вчасно", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС не планує вводити превентивні санкції проти Росії, але вживе заходів у разі нападу на Україну.

При цьому міністр фінансів Російської Федерації Антон Силуанов заявив, що Москва готова до санкцій. До цього український президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії.

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РНБО Олексій Данілов Санкції проти Росії
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