"Russian ship - Fuck you". З'явився благодійний NFT-проект на підтримку армії України
Фото: з'явився благодійний NFT-проект на підтримку армії України (скріншот)
На платформі Opensea з’явився благодійний проєкт на підтримку армії України. Усі кошти будуть передані військовим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту кіберполіції.
"Це будуть перші NFT проти Путіна. Усі кошти зібрані від продажу NFT-колекції будуть передані на підтримку української армії та благодійної допомоги Україні", - пише пресслужба.
Фото: з'явився благодійний NFT-проект на підтримку армії України (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міжнародний медіасервіс MEGOGO видалив російський контент.