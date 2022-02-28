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"Russian ship - Fuck you". З'явився благодійний NFT-проект на підтримку армії України

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Понеділок 28 лютого 2022 14:10
"Russian ship - Fuck you". З'явився благодійний NFT-проект на підтримку армії України Фото: з'явився благодійний NFT-проект на підтримку армії України (скріншот)
Автор: Сергій Пишкін

На платформі Opensea з’явився благодійний проєкт на підтримку армії України. Усі кошти будуть передані військовим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту кіберполіції.

"Це будуть перші NFT проти Путіна. Усі кошти зібрані від продажу NFT-колекції будуть передані на підтримку української армії та благодійної допомоги Україні", - пише пресслужба.

Фото: з'явився благодійний NFT-проект на підтримку армії України (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міжнародний медіасервіс MEGOGO видалив російський контент.

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