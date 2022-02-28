ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Російські фільми, йдіть...": медіасервіс MEGOGO видалив усі фільми агресора

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 13:01
"Російські фільми, йдіть...": медіасервіс MEGOGO видалив усі фільми агресора Фото: медіасервіс MEGOGO видалив усі фільми агресора (mediasat.info)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний медіасервіс MEGOGO видалив російський контент. Було заблоковано усі фільми, серіали, мультфільми та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку сервісу.

"Російські фільми, йдіть на***! Зараз всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", - пише пресслужба сервісу.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як вчора грузинський балкер відмовився заправляти російське судно паливом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Megogo Російська Федерація
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна