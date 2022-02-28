"Російські фільми, йдіть...": медіасервіс MEGOGO видалив усі фільми агресора
Фото: медіасервіс MEGOGO видалив усі фільми агресора (mediasat.info)
Міжнародний медіасервіс MEGOGO видалив російський контент. Було заблоковано усі фільми, серіали, мультфільми та інше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку сервісу.
"Російські фільми, йдіть на***! Зараз всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", - пише пресслужба сервісу.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як вчора грузинський балкер відмовився заправляти російське судно паливом.