ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Можлива передача даних. Українців закликають видалити російські застосунки: список

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 15:29
Можлива передача даних. Українців закликають видалити російські застосунки: список Фото: українців закликають видалити російські застосунки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українців закликають негайно видалити російські застосунки. Агресор може викрадати персональні дані кожного користувача.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича.

За словами Оленича, йдеться про застосунки:

  • Yandex;
  • Kasperskiy;
  • Mail.ru;
  • VK;
  • Rambler;
  • "Одноклассники".

Водночас необхідно видалити свої поштові скриньки в домені ru.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міжнародний медіасервіс MEGOGO видалив російський контент.

Тим часом на платформі Opensea з’явився благодійний проєкт на підтримку армії України.

Ще вчора хакери Anonymous ввімкнули гімн України на частоті на якій окупанти вели переговори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна