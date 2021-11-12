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МВС про ситуацію в Білорусі: прямої загрози немає, але готуємося до будь-якого сценарію

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Києва, П'ятниця 12 листопада 2021 23:45
МВС про ситуацію в Білорусі: прямої загрози немає, але готуємося до будь-якого сценарію Фото: у МВС розповіли про готовність до загрози з боку Білорусі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На сьогодні немає прямої загрози з боку мігрантів в Білорусі. Однак Україна готова до всіх сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"На сьогодні немає прямої загрози. Але ми готуємося до протистояння і будь-яких сценаріїв. Вже сьогодні проходять командно-штабні навчання поліції, Національної гвардії та прикордонників. Через два тижні будуть польові навчання загонів територіальної оборони та місцевих патріотів. Тому ми готові до протистояння будь-якій загрозі", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні розповіли, як планують протистояти спробам прориву кордону мігрантами із Білорусі.

У Польщі припустили, що мігранти можуть піти через Україну.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості і експерти обговорюють, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, що відбувається на кордоні Білорусі та Євросоюзу та чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами.

У студії - Вахтанг Кікабідзе, Денис Монастирський, Олександр Данилюк, Христо Грозєв та інші.

"Свобода слова Савіка Шустера" 12 листопада

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".


А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.


А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.


Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.


Дивіться також, коли закінчиться війна, якою має бути українська армія і з ким треба домовлятися у рубриці "Вони відповідають".

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