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Використання мігрантів у Білорусі рівносильно контрабанді людей, - заява ЄС і України

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Білорусь, Субота 13 листопада 2021 06:20
Використання мігрантів у Білорусі рівносильно контрабанді людей, - заява ЄС і України Фото: ЄС і Україна виступили із заявою щодо міграційної кризи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Використання мігрантів режимом в Білорусі рівносильно торгівлі людьми. З такою заявою на засіданні Генасамблеї ООН виступили Україна і країни ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Автори документа рішуче засуджують "цю нелюдську і неприпустиму поведінку" і виключають"будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей".

Країни закликали "білоруський режим" негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.

"Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, щоб відвернути увагу від порушень прав людини і жорстоких репресій в країні", - йдеться в заяві.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на тлі міграційної кризи заявив, що Київ побудує "стіну" на кордоні Білорусі та Росії на 1000 кілометрів.

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Міграційна криза
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