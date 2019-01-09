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Біля одного з військових арсеналів знешкодили безпілотник

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 09:06
Біля одного з військових арсеналів знешкодили безпілотник
Ілюстративне фото (OSCE/Yevhen Maloletka)

Комплекс радіоелектронної боротьби придушив радіоканали управління БПЛА

Вночі 8 січня біля одного з військових арсеналів знешкодили безпілотник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що радіолокаційні засоби одного з арсеналів ЗСУ виявили сигнали управління безпілотником в декількох кілометрах від військового об'єкта. Оператор комплексу радіоелектронної боротьби знешкодив БПЛА.

"У той же час посилили зміну охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території", - йдеться в повідомленні.

Про неправомірне застосування безпілотника поблизу військової частини повідомили Службі безпеки України та Національної поліції.

Біля одного з військових арсеналів знешкодили безпілотник

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина можуть відкрити спільний центр по виготовленню дронов і безпілотників. За словами представника РНБО, такі безпілотники можуть використовуватися, зокрема, для зовнішніх ринків. Як повідомляється, можуть створити спільне підприємство за участю підприємств державного концерну "Укроборонпром".

 

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