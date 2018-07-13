Україна та Туреччина можуть відкрити спільний центр виготовлення дронів та безпілотників

Центр можуть створити за участі підприємств держконцерну "Укроборонпром"

Україна та Туреччина вивчають можливість відкриття спільного центру виготовлення дронів та безпілотників. Відповідне питання обговорювалося у ході візиту першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олега Гладковського на підприємство Байкар Макіна (Туреччина), повідмоляє прес-служба РНБО.

Як зазначається, вказане підприємство спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

Так, у рамках візиту представник РНБО провів перемови щодо можливості постачання безпілотників в Україну, оскільки, за словами Гладковського, українська армія потребує безпілотників для проведення розвідувальних місій, а також для координування артвогню та ураження бронетехніки противника.

"Сторони додатково вивчили можливість відкриття спільного центру розробки та виготовлення дронів з вдосконаленими характеристиками, зокрема, виробництво багатофункціонального безпілотного літального апарату HALE", - йдеться у повідомленні.

За словами представника РНБО, вказаний безпілотник може використовуватися, зокрема, для зовнішніх ринків.

Як повідомляється, вказаний центр можуть створити за участі підприємств держконцерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розглядає можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом.