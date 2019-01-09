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Возле одного из военных арсеналов обезвредили беспилотник

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 09:06
Возле одного из военных арсеналов обезвредили беспилотник
Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Комплекс радиоэлектронной борьбы подавил радиоканалы управления БПЛА

Ночью 8 января возле одного из военных арсеналов обезвредили беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что радиолокационные средства одного из арсеналов ВСУ выявили сигналы управления беспилотником в нескольких километрах от военного объекта. Оператор комплекса радиоэлектронной борьбы обезвредил БПЛА.

"В то же время усилили смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - говорится в сообщении.

О неправомерном применении беспилотника вблизи воинской части сообщили Службе безопасности Украины и Национальной полиции.

Возле одного из военных арсеналов обезвредили беспилотник

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Турция могут открыть совместный центр по изготовлению дронов и беспилотников. По словам представителя СНБО, такие беспилотники могут использоваться, в частности, для внешних рынков. Как сообщается, совместное предприятие могут создать при участии предприятий государственного концерна "Укроборонпром".

 

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