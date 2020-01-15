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Біля Ocean Plaza замінили трубопровід після прориву

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 10:27
Біля Ocean Plaza замінили трубопровід після прориву
Ілюстративне фото (facebook.com/kyivteploenergo)

Далі почнеться ремонт асфальту

"Київтеплоенерго" завершило ліквідацію пошкодження трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київтеплоенерго".

Зазначається, що аварійні бригади завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу о 4:15.

Було здійснено розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23м на проїжджій частині.

Сьогодні розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття.

РБК-Україна писало, що ввечері 13 грудня в Києві відбувся прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. В результаті події постраждали 10 осіб, з яких 5 досі в лікарні.

Згодом стало відомо, що прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza у Києві стався тому, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. Відкрито кримінальну справу.

Названа причина прориву труби біля Ocean Plaza Кількість потерпілих внаслідок прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza зросла
Новини України аварияКиївтеплоенерго
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