Біля Куршевеля розбився вертоліт, загинули дві людини

У французьких Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота. В результаті події дві людини загинули, ще троє були госпіталізовані.
Про це повідомляє прес-служба префектури департаменту Савойя в Twitter.
Сигнал про аварію вертольота надійшов приблизно о 17:20 за місцевим часом. Він впав в точці на висоті 1,9 тисячі метрів між озером Розьер і мисом Війар.
Рятувальна бригада прибула на місце події приблизно через 40 хвилин.
За попередніми даними, дві людини загинули, ще один в критичному стані був доставлений в лікарню. Два інших пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.
Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.
Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. В результаті аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.
Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. В результаті інциденту загинули п'ятеро медиків.