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Возле Куршевеля разбился вертолет, два человека погибли

Автор: РБК-Украина

Во французских Альпах вблизи горнолыжного курорта Куршевель произошло крушение вертолета. В результате происшествия два человека погибли, еще трое были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter.

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Сигнал о крушении вертолета поступил примерно в 17:20 по местному времени. Он упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар.

Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.

По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

Напомним, в декабре прошлого года в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.

Добавим, что в конце января на Кубе потерпел крушения военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек, которые находились на борту.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.

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