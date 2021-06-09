У київському Гідропарку під мостом знайшли міну
У столичному Гідропарку під час водолазних робіт рятувальники дістали з річки Дніпро протитанкову міну. Вибухонебезпечний предмет підняли на поверхню та транспортували для його подальшого знищення.
Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"9 червня о 6:00 група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт виїхала до Гідропарку у Дніпровському районі. Саме там напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії Дніпра під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, прибувши на місце події, водолази-сапери за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію річки Дніпро у зазначеному місці та виявили протитанкову міну ТМ‑62.
Після чого рятувальники підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнікам для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.
Нагадаємо, що у Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.
Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області під час обстеження території паркової зони виявили більше ніж 700 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.