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У київському Гідропарку під мостом знайшли міну

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Київ, Середа 09 червня 2021 17:55
У київському Гідропарку під мостом знайшли міну Фото: водолази-сапери вилучили у Гідропарку протитанкову міну (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У столичному Гідропарку під час водолазних робіт рятувальники дістали з річки Дніпро протитанкову міну. Вибухонебезпечний предмет підняли на поверхню та транспортували для його подальшого знищення.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"9 червня о 6:00 група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт виїхала до Гідропарку у Дніпровському районі. Саме там напередодні водолази комунального підприємства "Плесо" під час перевірки акваторії Дніпра під Венеційським мостом побачили у воді предмет, схожий на боєприпас", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, прибувши на місце події, водолази-сапери за допомогою підводних металошукачів обстежили акваторію річки Дніпро у зазначеному місці та виявили протитанкову міну ТМ‑62.

Після чого рятувальники підняли вибухонебезпечний предмет на поверхню та передали його піротехнікам для подальшого транспортування та знищення у встановленому порядку.

Нагадаємо, що у Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області під час обстеження території паркової зони виявили більше ніж 700 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

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