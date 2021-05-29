ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни

Новость на русском →
Черкаська область, Субота 29 травня 2021 19:38
На Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни Фото: знайдені снаряди (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Піротехніки на Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що група піротехнічних робіт і підводного розмінування під час обстеження території біля селища Єрки виявила 223 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм і 6 гранат. Роботи з обстеження території тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області. За даними української поліції, 16-річна мешканка окупованої Горлівки виявила бажання проживати на вільній території.

Також повідомлялося, що за добу в районі операції Об'єднаних сил піротехніки розмінували 1,5 гектара території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Вторая мировая война Черкасская область снаряд
NEWS
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна