Біля Криму проводять патрулювання три американських літака-розвідника

Серед літаків, які патрулюють Крим, Boeing P-8A Poseidon ВМС США

В среду, 30 января, возле Крыма разведывательные полеты проводят сразу три американских самолета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные сервиса Itamilradar.

Сообщается, что возле российского побережья в Черном море работают самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion (ARIES II) ВМС США, и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

Фото: патрулирование самолетов ВВС США (facebook.com/itamilradar)

Напомним, 28 января российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над Балтийским морем.

До этого 25 января самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который предназначен для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, совершил полет в акватории Черного моря.

Также 22 января разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США осуществлял полет вдоль побережья оккупированного Крыма и вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.

Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест РФ за действия с нападением и захватом кораблей ВМС Украины в Азовском море. Кроме того, в министерстве призвали союзников оказать военную помощь для защиты Украины.