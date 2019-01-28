Російський винищувач перехопив американський літак-розвідник над Балтійським морем

Фото: літак P-8A Poseidon (nah news)

Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряний об'єкт як P-8A Poseidon ВПС США

Російський винищувач Су-27 перехопив літак-розвідник P-8A Poseidon ВПС США над Балтійським морем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

"Для перехоплення цілі, у повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони. Екіпаж російського винищувача наблизився на безпечну відстань до повітряного об'єкту, ідентифікував його як літак-розвідник P-8A Poseidon ВПС США", - зазначили у відомстві.

Як повідомляють в РФ, Су-27 пізніше повернувся на аеродром базування.

Раніше повідомлялося, що 25 січня літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, який призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, мав політ в акваторії Чорного моря.

Також 22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму і поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії в Новоросійську.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест РФ за дії з нападом і захопленням кораблів ВМС України в Азовському морі. Крім того, в міністерстві закликали союзників надати військову допомогу для захисту України.