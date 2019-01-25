ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Розвідувальний літак США розпочав патрулювання у небі над Чорним морем

Новини » Політика    25.01.2019 - 09:57
Розвідувальний літак США розпочав патрулювання у небі над Чорним морем
Фото: літак ВПС США (wikimedia org)

Базується літак на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції

Літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, розпочав політ в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням Український мілітарний портал.

Як повідомляється, близько 8:30 він вийшов на маршрут вздовж узбережжя окупованого Кримського півострова та чорноморського узбережжя Росії - поблизу міста Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту Військово-морського флоту Росії.

Базується літак на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.

Boeing RC-135 - сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Розвідувальний літак США розпочав патрулювання у небі над Чорним моремФото: маршрут польоту Boeing RC-135V 25 січня 2019 року (mil.in.ua)

Нагадаємо, 23 січня військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік узбережжя окупованого Росією Кримського півострова та їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську.

Раніше, 11 січня розвідувальний літак ВПС США вже патрулював окупований Крим. Вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

США відкликають з Венесуели частину своїх дипломатів Трамп готовий оголосити про надзвичайний стан уздовж кордону з Мексикою
Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне морерозвідкаЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся