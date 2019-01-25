Розвідувальний літак США розпочав патрулювання у небі над Чорним морем

Фото: літак ВПС США (wikimedia org)

Базується літак на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції

Літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, розпочав політ в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням Український мілітарний портал.

Як повідомляється, близько 8:30 він вийшов на маршрут вздовж узбережжя окупованого Кримського півострова та чорноморського узбережжя Росії - поблизу міста Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту Військово-морського флоту Росії.

Базується літак на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.

Boeing RC-135 - сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Фото: маршрут польоту Boeing RC-135V 25 січня 2019 року (mil.in.ua)

Нагадаємо, 23 січня військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік узбережжя окупованого Росією Кримського півострова та їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську.

Раніше, 11 січня розвідувальний літак ВПС США вже патрулював окупований Крим. Вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.