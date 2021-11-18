Біля кордонів України немає ударного угруповання російських військ, - експерти

Як пояснив виданню колишній співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов, скупчення військової техніки біля міста Єльня за кілька сотень кілометрів від українського кордону - далеко не секрет, адже там ще з 1957 року базується танкова дивізія.

"Президент правильно сказав: сто тисяч військових ми спостерігаємо. Так ми їх спостерігаємо з 2015 року. Ніхто не може нам толком сказати, де зосереджене ударне угруповання, якщо Росія зібралася в наступ. У стокілометровій зоні від наших кордонів ви не знайдете військ, які зосереджуються для формування ударного угруповання", - уточнив він.

Своєю чергою військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що передумов для широкомасштабного вторгнення на цей час немає, оскільки для такого наступу потрібно налагодити логістичні ланцюжки, принаймні підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і так далі.

"Велика війна - це не тиждень, не два і не три. Якщо виходити з постулатів військової науки, то там повинні поїзди їхати зараз вдень і вночі. Забезпечення хоча б однієї, а у росіян дві армії на західному кордоні, - це величезна проблема. Таких пересувань ми зараз не бачимо. За минулі роки ми бачили і більше російських військ біля кордонів", - зазначив експерт.