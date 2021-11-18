Глава Пентагону: Вашингтон уважно стежить за скупченням російських військ біля кордону України
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуваннями російських військ біля кордону України, проте поки не може розгадати планів Кремля. Про це йшлося в ході брифінгу глави Пентагону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони США.
"Що стосується скупчення сил на кордоні з Україною, то ми уважно стежимо за цією ситуацією. Ми не знаємо напевно, який задум переслідує Путін, але ці пересування військ, безумовно, привертають нашу увагу", - зазначив Остін.
Міністр повідомив, що регулярно обговорює це питання з главою Європейського командування Збройних сил США генералом Тодом Уолтерсом, і підкреслив, що підтримка Вашингтона територіальної цілісності і незалежності України залишається непорушною.
Остін закликав Росію "бути більш прозорою у своїх намірах і вжити заходів для виконання Мінських угод".
Раніше ми писали, що США і ЄС можуть ввести санкції проти Росії, у разі агресії проти України.