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Захід попередив Україну про високий ризик дестабілізації взимку

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 09:19
Захід попередив Україну про високий ризик дестабілізації взимку Фото: Захід попередив Україну про високий ризик дестабілізації взимку (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

На тлі активного пересування армії РФ здовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії. Припускається, що це може статися цієї зими.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".

Як розповіла виданню заступник міністра оборони Ганна Маляр, зараз повідомлення української розвідки збігаються з даними західних партнерів.

За її словами, їхні висновки базуються не тільки на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону.

"Ризик більш глибокого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації і підривної активності з боку Російської Федерації. Зокрема, зараз інформація нашого головного управління розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуваннями російських військ біля кордону України, проте поки не може розгадати планів Кремля.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну було б "трагічною помилкою".

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Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну