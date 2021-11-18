Возле границ Украины нет ударной группировки российских войск, - эксперты

Как пояснил изданию бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, скопления военной техники у города Ельня за несколько сотен километров от украинской границы - далеко не секрет, ведь там еще с 1957 года базируется танковая дивизия.

"Президент правильно сказал: сто тысяч военных мы наблюдаем. Так мы их наблюдаем с 2015 года. Никто не может нам толком сказать, где сосредоточена ударная группировка, если Россия собралась в наступление. В стокилометровой зоне от наших границ вы не найдете войск, которые сосредотачиваются для формирования ударной группировки", - уточнил он.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов считает, что предпосылок для широкомасштабного вторжения на данный момент нет, поскольку для такого наступления нужно наладить логистические цепочки, по крайней мере, подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и т. д.

"Большая война - это не неделя, не две и не три. Если исходить из постулатов военной науки, то там должны поезда ехать сейчас днем ​​и ночью. Обеспечение хотя бы одной, а у россиян две армии на западной границе, - это огромная проблема. Таких передвижений мы сейчас не видим. За прошедшие годы мы видели и больше российских войск у границ", - отметил эксперт.