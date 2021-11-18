Біля кордонів України немає ударного угруповання російських військ, - експерти

У стокілометровій зоні від кордонів України не спостерігається російських військ, які зосереджуються для формування ударного угруповання. До того, кількість солдатів РФ за кілька сотень кілометрів від нашого рубежу залишається такою, яку фіксують з 2015 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".

Як пояснив виданню колишній співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов, скупчення військової техніки біля міста Єльня за кілька сотень кілометрів від українського кордону - далеко не секрет, адже там ще з 1957 року базується танкова дивізія.

"Президент правильно сказав: сто тисяч військових ми спостерігаємо. Так ми їх спостерігаємо з 2015 року. Ніхто не може нам толком сказати, де зосереджене ударне угруповання, якщо Росія зібралася в наступ. У стокілометровій зоні від наших кордонів ви не знайдете військ, які зосереджуються для формування ударного угруповання", - уточнив він.

Своєю чергою військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що передумов для широкомасштабного вторгнення на цей час немає, оскільки для такого наступу потрібно налагодити логістичні ланцюжки, принаймні підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і так далі.

"Велика війна - це не тиждень, не два і не три. Якщо виходити з постулатів військової науки, то там повинні поїзди їхати зараз вдень і вночі. Забезпечення хоча б однієї, а у росіян дві армії на західному кордоні, - це величезна проблема. Таких пересувань ми зараз не бачимо. За минулі роки ми бачили і більше російських військ біля кордонів", - зазначив експерт.