Возле границ Украины нет ударной группировки российских войск, - эксперты

В стокилометровой зоне от границ Украины не наблюдается российских войск, которые сосредотачиваются для формирования ударной группировки. Кроме того, количество солдат РФ за несколько сотен километров от нашего рубежа остается таким, какое фиксируют с 2015 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

Как пояснил изданию бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, скопления военной техники у города Ельня за несколько сотен километров от украинской границы - далеко не секрет, ведь там еще с 1957 года базируется танковая дивизия.

"Президент правильно сказал: сто тысяч военных мы наблюдаем. Так мы их наблюдаем с 2015 года. Никто не может нам толком сказать, где сосредоточена ударная группировка, если Россия собралась в наступление. В стокилометровой зоне от наших границ вы не найдете войск, которые сосредотачиваются для формирования ударной группировки", - уточнил он.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов считает, что предпосылок для широкомасштабного вторжения на данный момент нет, поскольку для такого наступления нужно наладить логистические цепочки, по крайней мере, подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и т. д.

"Большая война - это не неделя, не две и не три. Если исходить из постулатов военной науки, то там должны поезда ехать сейчас днем ​​и ночью. Обеспечение хотя бы одной, а у россиян две армии на западной границе, - это огромная проблема. Таких передвижений мы сейчас не видим. За прошедшие годы мы видели и больше российских войск у границ", - отметил эксперт.