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Біля будинку Медведчука проходить акція з вимогою його арешту

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 21:35
Біля будинку Медведчука проходить акція з вимогою його арешту
Фото: акція під будинком Медведчука (РБК-Україна, Віталій Носач)

На місці присутні близько сотні поліцейських

Біля будинку Віктора Медведчука під Києвом проходить акція з вимогою його арешту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Близько сотні активістів приїхали до садиби та обмалювали ворота графіті "Медведчук - ху*ло". Вони кидають через паркан петарди і закликають "тітушек" вийти на вулицю.

На місці присутні близько сотні поліцейських. За парканом знаходиться така ж кількість чоловіків спортивної зовнішності.

 

Фото: акція під будинком Медведчука (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нагадаємо, кореспондент РБК-Україна з місця події повідомив, що поліція обшукує машини журналістів біля будинку Медведчука. При цьому у поліції РБК-Україна заявили, що правоохоронці ніяких дій біля будинку Медведчука не проводили.

Зазначимо, біля садиби Медведчука незабаром має розпочатися акція з вимогою його арешту. Приводом став візит кума російського президента і народного депутата Юрія Бойка до Москви для проведення зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. На анонсоване місце проведення акції заздалегідь приїхали журналісти кількох видань і телеканалів.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що Бойко і Медведчука відкриють справу за прямий переліт в Російську Федерацію. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив прикордонникам, Державіаслужбі і "Украероруху" перевірити цю поїздку на порушення.

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