ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція обшукує машини журналістів біля будинку Медведчука

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 19:06
Поліція обшукує машини журналістів біля будинку Медведчука
Фото: обшуки журналістів біля будинку Медведчука (Влад Красінський, РБК-Україна)

Біля будинку Медведчука незабаром має розпочатися акція з вимогою його арешту

Поліція обшукує машини журналістів біля будинку голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Біля садиби Медведчука незабаром має розпочатися акція з вимогою його арешту.

Приводом став візит кума російського президента і народного депутата Юрія Бойка до Москви для проведення зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. На анонсоване місце проведення акції заздалегідь приїхали журналісти кількох видань і телеканалів.

Вхід на територію садиби Медведчука охороняють невідомі молоді люди. До неї також прибули кілька десятків поліцейських в повній екіпіровці і провели огляд машин журналістів.

Поліція Києва не прокоментувала РБК-Україна інформацію про обшуки.

 

Фото: обшуки журналістів біля будинку Медведчука (Влад Красінський, РБК-Україна)

Нагадаємо, минулого тижня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що на Бойка і Медведчука відкриють справу за прямий переліт в Російську Федерацію. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив прикордонникам, Державіаслужбі і "Украероруху" перевірити цю поїздку на порушення.

У свою чергу помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що українські прикордонники не могли відмовити кандидату в президенти Бойку і Медведчуку в прямому перельоті в Росію.

ДПС роз'яснила позицію щодо скандалу з перельотом Бойка і Медведчука На Бойка і Медведчука відкриють справу
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Віктор Медведчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся