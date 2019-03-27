Возле дома Медведчука проходит акция с требованием его ареста

Фото: акция под домом Медведчука (РБК-Украина, Виталий Носач)

На месте присутствуют около сотни полицейских

Возле дома Виктора Медведчука под Киевом проходит акция с требованием его ареста. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Около сотни активистов приехали к усадьбе и обрисовали ворота граффити "Медведчук - ху*ло". Они бросают через забор петарды и призывают "титушек" выйти на улицу.

На месте присутствуют около сотни полицейских. За забором находится такое же количество мужчин спортивной внешности.

Фото: акция под домом Медведчука (РБК-Украина, Виталий Носач)

Напомним, корреспондент РБК-Украина с места события сообщил, что полиция обыскивает машины журналистов возле дома Медведчука. При этом в полиции РБК-Украина заявили, что правоохранители никаких действий возле дома Медведчука не проводили.

Отметим, возле усадьбы Медведчука вскоре должна начаться акция с требованием его ареста. Поводом стал визит кума российского президента и народного депутата Юрия Бойко в Москву для проведения встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На анонсированное место проведения акции заранее приехали журналисты нескольких издания и телеканалов.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко объявил, что на Бойко и Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман поручил пограничникам, Госавиаслужбе и "Украэроруху" проверить эту поездку на нарушения.