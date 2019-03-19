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Біля Чернівців мікроавтобус злетів у кювет, є жертви

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 23:59
Біля Чернівців мікроавтобус злетів у кювет, є жертви
Фото: ДТП біля Чернівців (cv.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії загинула водій авто, а троє її пасажирів травмовані

У Чернівецькій області між селами Рідківці та Топорівці ввечері 19 березня 2019 мікроавтобус RENAULT Trafic злетів у кювет. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу облуправління поліції.

За інформацією правоохоронців, автомобіль рухався в напрямку Чернівці-Хотин, проте  39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням та допустила з’їзд у кювет.

"Внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, водійка загинула. Разом з нею в автомобілі перебувало троє пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Одного після огляду лікарів відпущено додому", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у Київській області на 72 км автодороги Київ-Одеса було заблоковано рух в напрямку столиці через пожежу. 

Раніше через сильний вітер в Чернівецькій області на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали дроти високовольтної лінії. Через це рух на міжнародній трасі перекрили.

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