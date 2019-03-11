У Чернівецькій області негода заблокувала міжнародну трасу

Фото: наслідки негоди (ukrinform.ua)

Високовольтної лінії обірвав вітер, і вони впали на трасу

Через сильний вітер у Чернівецькій області на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали проводи високовольтної лінії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначається, через це рух міжнародною трасою перекрили. Об'їхати цю ділянку дороги на кордоні з Румунією наразі неможливо. На місце події викликали аварійні служби.

"У селі Тереблече, неподалік пункту пропуску "Порубне" обірвано високовольтні лінії. Вони впали на проїжджу частину, тому рух міжнародною трасою перекрили", - розповіли правоохоронці.

Фото: наслідки негоди (ukrinform.ua)

Нагадаємо, через сильний вітер з поривами 35-40 м/с у Львівській області до кінця доби оголосили штормове попередження. Негода у Львові вже завдала значних збитків. Зокрема, сильний вітер звалює дерева, зриває дахи, щонайменше на одну машину впало дерево та ще на дві вітер відкинув сміттєвий бак.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с.