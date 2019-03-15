Під Києвом на трасі загорілася вантажівка, рух заблоковано

Ілюстративне фото (УНІАН)

На відрізку автодороги загорілася вантажівка

У Київській області на 72 км автодороги Київ – Одеса заблоковано рух в напрямку столиці через пожежу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку патрульної поліції Київської області у Facebook.

Повідомляється, що на 72 кілометрі автодороги загорілася вантажівка. За попередніми даними потерпілих немає.

"На 72 км автодороги Київ - Одеса блоковано рух в напрямку Києва внаслідок того, що в реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі. Потерпілі відсутні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці працює екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби. Здійснюється регулювання дорожнього руху.

"Шановні учасники руху, враховуйте ситуацію та обирайте безпечні шляхи об’їзду вищезазначеної ділянки автодороги", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лютому на трасі Київ - Чоп через ДТП із постраждалими тимчасово заблокований проїзд.

Неподалік Винниківського мосту сталась аварія між вантажівкою та мікроавтобусом. Через ДТП було госпіталізовано водія та пасажира мікроавтобуса Iveco.

РБК-Україна писало, що що в Харківській обл. сталась ДТП з мікроавтобусом, є жертви. У момент зіткнення постраждалі перебували біля легковика і намагалися виштовхнути його з снігового замету, в результаті зіткнення постраждали чотири людини, одна жінка від отриманих травм померла на місці.