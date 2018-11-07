Возле артскладов в Черкасской и Запорожской областях зафиксировали беспилотники

Фото: беспилотник (mil.gov.ua)

Как оказалось, это были учения по которым проверялись действия нарядов стражи

В Черкасской и Запорожской областях возле складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины обнаружили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В обоих случаях часовые открыли огонь по БПЛА. Мобильные группы военных частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, руководивших БПЛА. Немедленно было сообщено подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в зоне их ответственности", - говорится в сообщении.

Установлено, что полеты БПЛА вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

Напомним, неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины вечером 4 ноября военные обнаружили беспилотник, который летал в запретной зоне.