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Возле артскладов в Черкасской и Запорожской областях зафиксировали беспилотники

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 18:43
Фото: беспилотник (mil.gov.ua)
Фото: беспилотник (mil.gov.ua)

Как оказалось, это были учения по которым проверялись действия нарядов стражи

В Черкасской и Запорожской областях возле складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины обнаружили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В обоих случаях часовые открыли огонь по БПЛА. Мобильные группы военных частей обследовали прилегающие территории и задержали лиц, руководивших БПЛА. Немедленно было сообщено подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в зоне их ответственности", - говорится в сообщении.

Установлено, что полеты БПЛА вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

Напомним, неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины вечером 4 ноября военные обнаружили беспилотник, который летал в запретной зоне.

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Новости Украины беспилотник
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