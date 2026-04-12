"Главарь мафии": Харрис высмеяла Трампа из-за разделения мира на сферы влияния

Во время своего выступления на форуме Национальной сети действий, основанной активистом за гражданские права Элом Шарптоном, Харрис предположила, как именно Трамп видит международные отношения. По ее мнению, политика "Америка превыше всего" на самом деле является разрушением глобальных связей.

Она убеждена, что республиканец стремится к изоляционизму. Харрис считает, что Трамп готов торговать территориями целых регионов.

"Знаете, похоже, что когда он говорит об "Америке превыше всего", то имеет в виду выход из этих отношений и связей. А потом он ведет себя как какой-то босс мафии. Так что потом он говорит что-то вроде: "О, ну, знаете, вы возьмете Восточную Европу, а я возьму Западное полушарие. А вы получите Азию, и мы просто ее поделим", да?", - сказала политик.

Республиканцы дали ответ Харрис

Интересно, что сторонники Трампа не стали опровергать сам тезис Харрис, а прицепились к "странному акценту". В сети Х пользователи назвали его "попыткой подстроиться под простой народ, хотя сама Харрис росла в элитном районе в Калифорнии". Некоторые обозреватели назвали речь неудачной именно из-за такой манеры подачи, сообщает канал.