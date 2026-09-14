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Воздвижение Креста Господня: как отмечает праздник ПЦУ и почему он "цепляет" каждого

10:32 14.09.2026 Пн
4 мин
Этот день напоминает всем верующим о великом чуде
aimg Ирина Костенко
Воздвижение Креста Господня: как отмечает праздник ПЦУ и почему он "цепляет" каждого 14 сентября ПЦУ отмечает Воздвижение Креста Господня (кадр из видео: youtube.com/@pomisna-ocu)
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Сегодня, 14 сентября, Православная Церковь Украины отмечает великий двунадесятый праздник - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

О каком событии напоминает нынешний праздник

Сегодня верующие вспоминают и почитают историческое событие обретения и прославления животворящего древа Креста Господня.

Оно произошло:

  • в Иерусалиме;
  • в 326 году.

"Благодаря заботе равноапостольной Елены, матери римского императора Константина", - уточнили в ПЦУ.

Украинцам напомнили: "Когда крест, на котором был распят и умер наш Спаситель, нашли, то это стало большой духовной радостью для иерусалимских христиан и для всей Церкви".

"Из города и окрестностей сходились в Голгофу верные, чтобы поклониться животворящему древу", - добавили в ПЦУ.

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Как почитает это историческое событие Церковь

Сообщается, что по случаю нынешнего праздника (чествуя его с давних времен) Церковь ежегодно совершала особый чин Воздвижения креста:

  • архиереи с молитвой возносили его образ на четыре стороны света;
  • просили о благословении и милости.

"Когда число паломников умножилось, патриарх Макарий стал поднимать крест высоко над народом и благословлять им на четыре стороны, а все склонялись в молитве, произнося "Господи, помилуй!", - напомнили в ПЦУ.

Верующим рассказали, что после обретения Крест Господень, лежавший закопанным вблизи Голгофы, "омыли с большим трепетом".

"И в память об этом мы также во время чина воздвижения совершаем символическое омовение Креста", - добавили в ПЦУ.

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Какое чудо произошло после обретения Креста

"То давнее событие обретения Креста Господня интересно еще и чудом, которое произошло от Креста", - сообщили украинцам.

Так, когда люди нашли закопанные кресты (а их было несколько), то не знали, какой именно принадлежал Господу нашему Иисусу Христу.

Но так случилось, что рядом с местом раскопок шла похоронная процессия.

"Предание свидетельствует, что в тот момент, когда патриарх Макарий коснулся умершего именно Крестом нашего Спасителя, то умерший ожил, встал и пошел домой своими ногами", - рассказали в ПЦУ.

Это - чрезвычайно поразило всех свидетелей.

Впоследствии на месте обретения честного и животворящего Креста был построен храм Воскресения Христова, который освятили 13 сентября 335 года.

"И до настоящего времени туда стекаются многочисленные паломники со всего мира", - добавили в ПЦУ.

Воздвижение Креста Господня: как отмечает праздник ПЦУ и почему он &quot;цепляет&quot; каждогоПЦУ поздравила украинцев с праздником Воздвижения Креста Господня (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Что произошло с древом Животворящего Креста

По данным ПЦУ, древо Животворящего Креста (которое было обретено по повелению равноапостольной Елены), во многих частичках - больших и маленьких - было:

  • разделено;
  • разнесено по христианскому миру.

"Но Крест Господень - это не только и не столько то самое, историческое древо. То древо, на котором был распят и умер Спаситель", - отметили в ПЦУ.

Почему верующие поклоняются кресту

Украинцам объяснили, что и образ Креста (который лежит ныне убранный цветами посреди храмов), и всякий крест (который полагается для почитания в храмах по всему миру) - все они:

  • физически отличаются от исторического Крестного Древа;
  • но таинственно, духовно, мистически - являются тем самым древом.

Поэтому верующие и поклоняются этому образу, склоняются перед ним и почитают - чтобы "через дарованную Крестом Господним силу" быть способными достойно нести и свой собственный крест (как об этом завещал Спаситель).

"Поэтому терпеливо, с непоколебимой надеждой на Бога, будем сносить все испытания, которые происходят на нашем жизненном пути", - подчеркнули в ПЦУ.

Как присоединиться к службе в храме онлайн

Божественная литургия в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня проходит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе на территории одноименного монастыря в Киеве.

Те из верующих, которые физически не могут присоединиться к литургии в храме, могут следить за ней удаленно - онлайн.

"Пусть образ и знамение Креста Господня всегда будут нам напоминанием, помощью, утешением и защитой через веру в Сына Божьего, Который умер на кресте ради нас - и воскрес, как Победитель над злом. Силой Честного и Животворящего Креста Твоего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно почитать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит.

Кроме того, в ПЦУ объяснили, может ли онлайн-трансляция заменить поход в церковь.

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