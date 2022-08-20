Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом втрати Росії від початку повномасштабної війни вже складають 44 900 військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 44900 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1907 (+8) од,

бойових броньованих машин - 4212 (+17) од,

артилерійських систем - 1018 (+2) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 141 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 803 (+8),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3137 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment - 97 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що авіація ЗСУ за минулу добу завдала більше десятка ударів по позиціях ворога на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.