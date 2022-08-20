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Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб

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Київ, Субота 20 серпня 2022 09:13
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб Фото: втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом втрати Росії від початку повномасштабної війни вже складають 44 900 військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 44900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1907 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 4212 (+17) од,
  • артилерійських систем - 1018 (+2) од,
  • РСЗВ - 266 (+0) од,
  • засоби ППО - 141 (+0) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 803 (+8),
  • крилаті ракети - 190 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3137 (+7) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 97 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що авіація ЗСУ за минулу добу завдала більше десятка ударів по позиціях ворога на півдні.

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