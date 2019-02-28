У повітряному бою між Індією і Пакистаном брали участь 32 літаки

В бою взяли участь 24 пакистанських літаки

Восемь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских приняли участие в воздушном бою в среду, 27 февраля. Об этом сообщает NDTV.

Сообщается, что с пакистанской стороны в бою участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения. Индийцы, как утверждается в его сообщении, подняли по тревоге восемь самолетов - четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21.

Напомним, вчера Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что этого был не их самолет. Они заявили, что в тот день не задействовали истребители F-16.

После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.

РБК-Украина писало, что в индийские воинские гарнизоны и авиабазы в штате Джамму и Кашмир движутся 500 автоцистерн с топливом для военной техники и заправки самолетов после перестрелки на границе Индии и Пакистана.