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Забруднення повітря у Києві: перевищено концентрацію азоту і сірки

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 15:16
Забруднення повітря у Києві: перевищено концентрацію азоту і сірки
Фото: Микола Кульбіда (facebook.com/MNSZhytomyr)

Забруднення знаходиться на характерному для квітня рівні

Станом на 23 квітня у повітрі Києва перевищено норми концентрації азоту, сірки і формальдегіду. Про це на брифінгу заявив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, на сьогодні хімічне забруднення атмосферного повітря в Києві знаходиться на рівні, характерному для квітня.

"Відзначається перевищення гранично допустимих концентрацій по діоксиду азоту, а також частково по діоксиду сірки та формальдегіду. Радіоактивне забруднення в Київській і Житомирській областях залишається в межах природного фону. Повітряну міграцію цезію-137 не зафіксовано", - додав Кульбіда.

Він підкреслив, що напрямок вітру в найближчі дні буде мінливим.

Нагадаємо, минулого тижня Київ став лідером у світі за рівнем забрудненості повітря. Зокрема, максимально допустимі показники забрудненості 19 квітня були перевищені майже в 5 разів. Всього в столиці України тоді було зафіксовано 37 пожеж трав'яного настилу та торфовищ. Крім того, в Києві стояв дим від лісових пожеж у Чорнобильській зоні.

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