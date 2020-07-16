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Україну поділять на чотири зони: деталі майбутніх змін щодо карантину

Київ, Четвер 16 липня 2020 13:46
Україну поділять на чотири зони: деталі майбутніх змін щодо карантину
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У кожній зоні будуть діяти свої чіткі критерії

В рамках майбутніх змін, які стосуються карантину в Україні, усі регіони поділять на чотири зони. У кожній з них будуть визначені чіткі критерії щодо обмежень.

Про це на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт президента.

За його словами, у Кабінеті міністрів вже підготували постанову із змінами до режиму карантину в Україні. Згідно з документом, регіони будуть розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". У кожній з них будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень.

Також повідомляється, що обмежувальні заходи будуть вводити в залежності від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Нагадаємо, раніше Степанов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що готується постанова, якою карантин в Україні продовжать мінімум на місяць, але з деякими корективами до правил адаптивного карантину.

Згідно чинним на сьогодні критеріям, до ослаблення карантину не готові Київ та ще сім областей.

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